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Ara tatile özel ücretsiz sahne gösterileri Hupalupa’da öğrencileri bekliyor

Metropol İstanbul -  HUPALUPA Aile Eğlence Merkezi, ara tatile özel programlarıyla her yaş grubundan öğrencileri ağırlamaya hazır!

Ara tatile özel ücretsiz sahne gösterileri Hupalupa’da öğrencileri bekliyor

Türkiye’de Aile Boyu eğlence anlayışına yeni bir soluk kazandıran HUPALUPA; yoğun ders programlarına ara veren öğrenciler için eğlence ve adrenalin dolu ünitelerin yanı sıra ücretsiz sahnelenecek gösterilerle de unutulmaz bir tatil fırsatı sunuyor.

Ara tatile özel ücretsiz sahne gösterileri Hupalupa’da öğrencileri bekliyor

 “Ömür ile Sahne Senin” ile  her yaş grubundan çocuğun ailesi ile katılabileceği ödüllü yarışmalar, her dönem popülerliğini koruyan “Magic Show” ile illüzyon gösterisi, bilimsel deneylerin eğlenceli bir anlatımla sunulduğu “Bilim Show” ve yine çocukların aileleri ile katılabileceği “Kids Zumba” HUPALUPA sahnesinde… 

Yeni döneme enerjik  hazırlanmak ve okul yorgunluğu atmak için HUPALUPA’nın heyecan dolu  eğlenceli oyun alanları arasında; dev kaydıraklar, top havuzu, trambolin park, denge parkuru, çarpışan arabalar, VR-AR, tırmanma duvarı ve ebeveynlerin de katılabileceği bowling istasyonları  yer alıyor. HUPALUPA’da ebeveynlerin konforu düşünülerek  minikler için özel olarak tasarlanmış Miniplay alanı da 0-4 yaşa arası küçük çocuklara renkli bir dünya sunuyor.

 

 

 

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