Aquazzura 2024 sonbahar/kış koleksiyonunu sunar  

Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı koleksiyonun başrol oyuncusu ise, yepyeni bir görünüme bürünen siyah. Koleksiyonun “Yeni Siyahı”, fileden delikli deriye, boncuk işlemelerden bukleye ve yünlü deriden kadifeye kadar farklı malzemelerin kullanımıyla bambaşka bir kimlik kazanıyor.

Diğer malzemeler arasından sıyrılıp tüm dikkatleri üzerinde toplayan kadife, Couturier serisinin temel bileşeni. Çiçekli ponpon motifiyle karakterize olan bu seride, malahit yeşili ve Amalfi kıyılarının mavi tonları hakim. Romance serisi ise derin merlot tonunda kadife bootie ve platform siluetleri ile dikkat çekiyor. Sivri topuklar gibi heykeli andıran ayrıntılar ise tasarımlara merak uyandırıcı bir çekicilik kazandırıyor. Tüm topuklu modellerinin ortak teması malzemeler ve desenler arasındaki zıtlıktan oluşuyor. Modernist sanattan ilham alan Artiste Pump, cesur renkler ve deneysel şekillerin bir araya gelişiyle zarif, soyut bir tabloyu andırırken, Puzzle Pump’ta rugan, süet ve pleksinin çekici karşıtlığı dikkat çekiyor.

Parçaların bu yaramaz karakteri, gece kıyafetlerini tamamlayacak topuklu tasarımlarında da kendini göstermeye devam ediyor. Yes Baby, eşleşen renklerde inciyi andıran kürelerle sıra dışı bir hava kazanırken, La Nuit Mule ise siyah veya dore renginde, dokulu deseniyle büyülüyor.

Aquazzura 2024 Sonbahar/Kış Koleksiyonu, yeni omuz ve el çanta tasarımlarıyla da dikkat çekiyor. Koleksiyonun ilk çantası olan, çapraz ve omuz çantası olarak kullanılabilen Tribeca, malahit yeşili veya baharat kırmızısı rengindeki spazzolato derisi ve kutu şeklindeki yuvarlak hatlarıyla 70’lerin görsel tarzını yeniden yorumluyor.

Osorio’nun kişisel favorilerinden olan dikkat çekici Muse Clutch ise, 70’li yılların tasarımına bir saygı duruşu niteliğinde. Bakır, konyak, siyah ve yosun yeşilinin donuk tonlarının altın rengi çerçeve ile bir araya gelerek oluşturduğu yumuşak ve sert zıtlığı, çantaya minimalist olduğu kadar güçlü bir ifade katıyor. Parlak reçineden üretilen sofistike Ari Clutch ve Ari Bucket, malahit yeşili, siyah ve kaplumbağa kabuğu renkleriyle hayat buluyor. Deco, kristal detaylarıyla art-déco ilhamlı bir tasarım sunarken, Sundance Crystal ise açık altın veya paladyum saplarla tamamlanan yatay çizgili tasarımıyla göz dolduruyor.

Aquazzura 2024 Sonbahar/Kış Koleksiyonu, Beymen’lerde ve Beymen.com’da sizi bekliyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.