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Antonis Remos'tan İstanbul sürprizi

Dünyaca ünlü Yunan sanatçı Antonis Remos'tan bir sürpriz daha geldi.

Antonis Remos'tan İstanbul sürprizi

Düzenlediği müzik etkinlikleriyle adından söz ettiren Galia Entertainment'in organizasyonu ile gerçekleşecek olan  özel gece ile Antonis Remos sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

Antonis Remos'tan İstanbul sürprizi

28 Şubat Çarşamba günü The Ritz-Carlton İstanbul'da gerçekleşecek etkinlikte, Antonis Remos'un eşsiz sahne performansı, seyircileri büyüleyecek.

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