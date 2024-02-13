Antonis Remos'tan İstanbul sürprizi

Düzenlediği müzik etkinlikleriyle adından söz ettiren Galia Entertainment'in organizasyonu ile gerçekleşecek olan özel gece ile Antonis Remos sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

28 Şubat Çarşamba günü The Ritz-Carlton İstanbul'da gerçekleşecek etkinlikte, Antonis Remos'un eşsiz sahne performansı, seyircileri büyüleyecek.

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