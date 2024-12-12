‘Antalya’nın Tarkan’ı Prens Ercü geliyor

Başrolünü Cem Gelinoğlu’nun, yönetmenliğini Hakan Algül’ün üstlendiği ‘Tur Rehberi’ bilinen tüm rehberleri unutturacak. Filmin yayınlanan teaser görüntüleri yeni yılın neşesinin de habercisi oldu. Gelinoğlu’nun hayat verdiği ‘Ercüment’ karakteri seyircileri eğlenceli bir tura çıkartırken ‘Kuzu Kuzu’ performasıyla da hafızalara kazınacak.

Cem Gelinoğlu ile birlikte Eda Akalın, Engin Türkoğlu ve çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal’ın komedi dolu performanslarını buluşturan ‘Tur Rehberi’ sinema filmi 1 Ocak 2025’te seyirci ile buluşacak.

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