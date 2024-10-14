Annesini kaybeden Akın Akınözü'nden duygusal mesaj!

Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü, geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybetmişti.



Akın Akınözü, annesinin doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı.



Oyuncu, annesinin tablosunu paylaştığı kareye "İyi ki doğmuşsun meleğim" notunu düştü.

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