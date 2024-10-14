  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Annesini kaybeden Akın Akınözü'nden duygusal mesaj!

Annesini kaybeden Akın Akınözü'nden duygusal mesaj! İşte detaylar...

Annesini kaybeden Akın Akınözü'nden duygusal mesaj!

Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü, geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybetmişti.

Annesini kaybeden Akın Akınözü'nden duygusal mesaj!
Akın Akınözü, annesinin doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı.

Annesini kaybeden Akın Akınözü'nden duygusal mesaj!
Oyuncu, annesinin tablosunu paylaştığı kareye "İyi ki doğmuşsun meleğim" notunu düştü.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gökçe Bahadır eşi Emir Ersoy'un doğum gününü romantik sözlerle kutladı
  Magazin

Gökçe Bahadır eşi Emir Ersoy'un doğum gününü romantik sözlerle kutladı

Zeynep Bastık ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi
  Magazin

Zeynep Bastık ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Columbia Şişme Mont ve Outdoor Ayakkabı İncelemesi
  Hayatın İçinden

Columbia Şişme Mont ve Outdoor Ayakkabı İncelemesi

Mustafa Sandal kredi kartı limitini düşürdü!
  Magazin

Mustafa Sandal kredi kartı limitini düşürdü!

2006’da Sting'e dans etmişti! Nuran Sultan ile Sting arasında ne yaşandı? Yıllar sonra itiraf etti
  Magazin

2006’da Sting'e dans etmişti! Nuran Sultan ile Sting arasında ne yaşandı? Yıllar sonra itiraf etti

Sinan Akçıl'dan 750 TL'lik vergiye destek
  Gündem

Sinan Akçıl'dan 750 TL'lik vergiye destek