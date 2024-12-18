“Annem Hep Derdi Ki” komedisinin galası yapıldı

Birçok ünlünün katıldığı gecede, annelerin sözleri yine dikkat çekti. Galaya katılan davetliler özel olarak hazırlanan kartlara annelerinin öğütlerini yazdılar. Davetlilerin kartlara yazdıkları sözleri özel bir çiçek buketinin içine yerleştirildi ve oyun sonunda oyunun annelerine hediye edildi. Galada davetlilere özlediğimiz anne kurabiyesi ve limonatası, oyun arasında da mantı ikram edildi.

Geceye sanat, siyaset ve iş dünyasından katılan davetliler, Halil Ergün, Tuna Kiremitçi, Bahadır Erdem, Yalvaç Ural, Betül Arım, Füsun Önal, Leyla Feray, Suna Keskin, Göksel Kortay, Abdullah Şahin, Nuri Gökaşan, Serpil Tamur, Selen Görgüzel, Tolga Yeter, Oya İnci, Zeliha Sunal, Oya İnci, Neriman Uğur, Fulden Akyürek, Çiğdem Tunç, Ebru Karanfilci, Ayşenil Şamlıoğlu, Bensu Orhunöz, Berk Ali Çatal, Cenk Sözeri, Cenk Torun, Murat Evgin, Neriman Uğur, Naz Çağla Irmak, Özdemir Çiftçioğlu, Tanju Babacan, Özlem Güveli, Ayşe Tunalı, Orçun Kaptan, Ayşe Tunalı, Gül Erda, gibi bir çok davetli gece katıldı ve oyunu izledi.

Tiyatrokare’de uzun süredir devam eden Ağaçlar Ayakta Ölür ve Veda oyunlarının duayen sanatçısı Nevra Serezli, galaya oğlu Murat Serezli ve torunları Bade ve Beste ile katıldı.

Oyun Katherine Di Savino’nun yazdığı, Devlet Tiyatroları Dramaturgu Servet Aybar’ın dilimize çevirdiği , Nedim Saban’ın uyarlamasıyla sahnelenen oyun, evliliğe hazırlanan genç çiftin başından geçen sorunları, yaşadıkları kültürel şoku eğlenceli bir dille anlatıyor.

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