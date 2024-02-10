Annelerden mesaj var: Başarabilirsiniz çünkü kadınsınız

Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ve verdikleri burslarla bugüne dek binlerce öğrencinin hayatına dokunan TAD Bursa Şubesi, yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Podyum Davet’teki Şubat ayı buluşmasında Zayıflama Koçu ve Welness Antrenörü Yeşim Tanatay'ı üyeleriyle buluşturan TAD Bursa Şubesi, farklı olduğunu kadar da faydalı bir etkinliğe imza attı.

'Başarabilirsiniz Çünkü Kadınsınız' konulu sunumunda sağlıklı yaşamın şifrelerini veren Tanatay, tek başına spor yapmanın zayıflamaya yardımcı olmadığını belirtti. Tanatay, “Formda kalmanın yüzde 70’i doğru ve sağlıklı beslenme, yüzde 30’u ise spordan geçiyor. Burada yürüyüş yapmak çok önemli. İnsanın çok fazla spor yaparak kendisini zorlamasını doğru bulmuyorum” dedi. Etkinliğin sonunda TAD Bursa Şubesi Başkanı Sibel Gönülkırmaz, Yeşim Tanatay'a teşekkür etti.

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