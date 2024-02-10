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Annelerden mesaj var: Başarabilirsiniz çünkü kadınsınız

Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi, Şubat ayı buluşmasında Zayıflama Koçu ve Welness Antrenörü Yeşim Tanatay'ı ağırladı. 'Başarabilirsiniz Çünkü Kadınsınız' konulu sunumunda Tanatay, tek başına spor yapmanın insanı zayıflatmadığını söyledi.

Annelerden mesaj var: Başarabilirsiniz çünkü kadınsınız

Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ve verdikleri burslarla bugüne dek binlerce öğrencinin hayatına dokunan TAD Bursa Şubesi, yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Annelerden mesaj var: Başarabilirsiniz çünkü kadınsınız

Podyum Davet’teki Şubat ayı buluşmasında Zayıflama Koçu ve Welness Antrenörü Yeşim Tanatay'ı üyeleriyle buluşturan TAD Bursa Şubesi, farklı olduğunu kadar da faydalı bir etkinliğe imza attı.

Annelerden mesaj var: Başarabilirsiniz çünkü kadınsınız

'Başarabilirsiniz Çünkü Kadınsınız' konulu sunumunda sağlıklı yaşamın şifrelerini veren Tanatay, tek başına spor yapmanın zayıflamaya yardımcı olmadığını belirtti. Tanatay, “Formda kalmanın yüzde 70’i doğru ve sağlıklı beslenme, yüzde 30’u ise spordan geçiyor. Burada yürüyüş yapmak çok önemli. İnsanın çok fazla spor yaparak kendisini zorlamasını doğru bulmuyorum” dedi. Etkinliğin sonunda TAD Bursa Şubesi Başkanı Sibel Gönülkırmaz, Yeşim Tanatay'a teşekkür etti.

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