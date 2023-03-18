Anneden Kızına Sürpriz Ziyaret

Fadik Sevin Atasoy atv’de yayınlanan Kardeşlerim dizisiyle ekrana gelirken, annesi usta oyuncu Emel Göksu da Show TV’de yayınlanan Aile dizisinde seyirci karşısına çıkıyor.

İki farklı kanalda, iki farklı diziyle seyircinin beğeniyle izlediği Emel Göksu ile Fadik Sevin Atasoy, “Kardeşlerim” dizisinin setinde bir araya geldi. Emel Göksu kızı Fadik Sevin’i sette ziyaret ederek sürpriz yaptı.

Fadik Sevin Atasoy, “Valide Sultan set ziyareti” başlığıyla sosyal medya hesabından; “Yönetmeniz Serkan Birinci yıllar önce babam Sönmez Atasoy ile daha sonra da annemle çalışmış. Şimdi de biz birlikte çalışıyoruz. Serkan ailemizin yönetmeni, biriciğimiz” diyerek annesi Emel Göksu ve Serkan Birinci ile fotoğraf paylaştı.

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