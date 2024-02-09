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Anne kızdan anne çocuk şarkısı

Gamze Karta ve kızı Öykü'nün "Ballı Turtam" şarkısı büyük ilgi görüyor.

Anne kızdan anne çocuk şarkısı

TikTok ve İnstagram’da büyük bir kitleye sahip olan Gamze Karta, kızı Öykü ile birlikte “Ballı Turtam” isimli tatlı bir anne çocuk şarkısına imza attı. Şarkı kendi içerisinde anne çocuk ilişkisine dair duygusal katmanlar sunan etkileyici bir yapıya sahip...

Anne kızdan anne çocuk şarkısı

“Ballı Turtam” Tolga Aykut prodüktörlüğünde Mahzen Media etiketiyle tüm dijital platformlarda ve Mahzen Fabrick YouTube kanalında yayınlandı. Kısa süre içerisinde büyük bir ilgi gördü ve dillere dolandı. Şarkıya animasyon klibi de oldukça beğenildi.

Anne kızdan anne çocuk şarkısı

 

 

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