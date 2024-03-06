Anne-kız eğlence günü

Özge Özpirinçci geçtiğimiz gün kızı Mercan ile birlikte Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı.



Geçtiğimiz aylarda 2 yaşına giren minik kızı Mercan ile Hupalupa Aile Eğlence Merkezi'nde keyifle vakit geçiren Özpirinçci, oyun alanı çıkışı gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmadı. Ayaküstü herşeyin yolunda olduğunu belirten Özge Özpirinçci gazetecilere kolaylıklar diledi.

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