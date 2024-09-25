Ankaralılar söyleşiye büyük ilgi gösterdi!

Türkiye Kültür Yolu Festivali konserden söyleşile ve sergilere değin geniş yelpazede programlar ile Ankara’yı renklendirdi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın üçüncüsünü düzenlediği festival kapsamında, ses sanatçısı ve televizyon programcısı Züleyha Ortak moderatörlüğünde, psikolog & yazar Beyhan Budak, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde izleyiciler ile buluştu.



Kaliteli ilişkiler başlığıyla, öz saygı ve yaşamımızda nelere dikkat etmemiz gerektiği başlıkları ile gerçekleşen söyleşiye Ankara’lıl ar büyük ilgi gösterdi. Tarihi mekan doldu taştı.



Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde Züleyha Ortak ve Beyhan Budak 30 Eylül’de AKM’de Istanbullular ile buluşacak. İkilinin sonraki durağı ise Diyarbakır olacak

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