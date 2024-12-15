Uzun süredir kanserle mücadele eden ve yoğun bakımda olan Ankaralı Turgut, hayatını kaybetti.

Akciğer kanseriyle nedeniyle yaklaşık bir ay önce entübe edilen Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



61 yaşındaki sanatçının acı haberini Eylem Boran duyurdu.

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