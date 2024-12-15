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Ankaralı Turgut hayatını kaybetti

Ankaralı Turgut hayatını kaybetti

Ankaralı Turgut hayatını kaybetti

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve yoğun bakımda olan Ankaralı Turgut, hayatını kaybetti.

 Ankaralı Turgut hayatını kaybetti

Akciğer kanseriyle nedeniyle yaklaşık bir ay önce entübe edilen Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
61 yaşındaki sanatçının acı haberini Eylem Boran duyurdu.

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