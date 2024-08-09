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Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı

Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı

Snob Magazin'in özel haberine göre; Ankaralı Turgut adıyla bilinen Turgut Karataş, hastaneye kaldırıldı.

Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı
Sanatçı için kızı sevenlerinden dua istedi.

Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı
Turgut'un kızı, "Canım babam Ankaralı Turgut siz sevenlerinden dua bekliyorum" dedi.

Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı
Sanatçının kızına geçmiş olsun mesajları atıldı.

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