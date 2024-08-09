Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı

Snob Magazin'in özel haberine göre; Ankaralı Turgut adıyla bilinen Turgut Karataş, hastaneye kaldırıldı.



Sanatçı için kızı sevenlerinden dua istedi.



Turgut'un kızı, "Canım babam Ankaralı Turgut siz sevenlerinden dua bekliyorum" dedi.



Sanatçının kızına geçmiş olsun mesajları atıldı.

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