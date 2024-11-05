Bir süredir kanserle mücadele eden şarkıcı Ankaralı Turgut, entübe edildi.



Ankaralı Turgut olarak tanınan Turgut Karataş, ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı.



Şarkıcının menajeri Murat Boran, "Dün akşam entübe edildi. Durumu kritik" dedi.

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