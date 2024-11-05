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Ankaralı Turgut entübe edildi

Ankaralı Turgut entübe edildi

Ankaralı Turgut entübe edildi

Bir süredir kanserle mücadele eden şarkıcı Ankaralı Turgut, entübe edildi.

Ankaralı Turgut entübe edildi
Ankaralı Turgut olarak tanınan Turgut Karataş, ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı.

Ankaralı Turgut entübe edildi
Şarkıcının menajeri Murat Boran, "Dün akşam entübe edildi. Durumu kritik" dedi.

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