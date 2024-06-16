Ankara'da yıldızlar geçidi

332+ Reklam Ajansı sahibi Emrah Yılmaz'ın ev sahipliğinde organize edilen 2024 Yılı’nın Öne Çıkan Markaları Ödül Töreni, Ankara Hilton’da önceki gece gerçekleşti. Gecenin sunuculuğunu üstlenen Özge Ulusoy ve Yavuz Seçkin’in plaket takdimleri ile başlayan özel gecede, kırmızı halı sunuculuğunu ise zarafetleriyle göz kamaştıran Gizem Özdilli ve Didem Taslan yaptılar.

Başkent Ankara’nın ticaret ve sosyal yaşamına yön veren markaların katılımıyla dolu dolu geçen gece, unutulmaz anlarla hafızalara kazındı. Törene, iş dünyasının önde gelen isimleri ve markalarının yanı sıra ünlü misafirler arasında Ebru Polat, Tanju Çolak, Tuğba Özay’ın da katılımıyla renklendi.

Katılımcılar, özel gecede hem ödüllerini aldılar hem de kırmızı halıda şıklıklarıyla dikkat çektiler. Gecenin ev sahibi Emrah Yılmaz “Ankara iş dünyasının önde gelen markaları ile çok başarılı bir ödül töreni gerçekleştirdik. Markaların başarılarını ve yenilikleri kutlarken, geceye katılan tüm konuklar keyifli anlara şahitlik ettiler” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.