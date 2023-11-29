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Ankara’da perdeler art arda açılıyor

Türkiye’nin en yaygın Apple yetkili satıcısı ve servis sağlayıcısı olan Gürgençler, 1 Aralık Cuma ve 2 Aralık Cumartesi günü Ankara’da ünlü isimlerin muhteşem şovları, sürpriz kampanyalar ve birbirinden renkli programlarla iki ayrı mağazasını açıyor.

Ankara’da perdeler art arda açılıyor

Gürgençler’in yeni Apple Premium Partner mağazaları; 1 Aralık Cuma Next Level AVM, 2 Aralık Cumartesi günü Panora AVM’de ses getirecek açılış gerçekleştirecek.

Ankara’da perdeler art arda açılıyor

 

Özge Ulusoy ve Serhat Kaynarpınar’ın sunuculuğundaki açılış, 1 Aralık günü saat 18.30’da İbrahim Büyükak’ın  Next Level AVM’de özel gösterimiyle başlayacak. 2 Aralık günü ise Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ın ‘Burda Olan Burda Kalır’ gösterisi saat 18.30’da Panora AVM’de Ankaralıları kahkahaya boğacak. Gürgençler Sahne Bizim’de ünlü isimleri Ankaralılarla buluşturacak.

Ankara’da perdeler art arda açılıyor

Ayrıca açılış gününe özel birbirinden güzel kampanyalar açılış gününde Next Level AVM ve Panora AVM’de ziyaretçileri bekliyor olacak.

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