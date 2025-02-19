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Ankara’da Müslüm Gürses rüzgarı bir kez daha esti

İlki büyük ilgi gören ve unutulmaz bir müzik ziyafeti sunan "İtirazım Var Senfonik Müslüm Şarkıları" konseri, bu kez daha da yüksek bir coşkuyla Ankara Congresium'da sanatseverlerle buluştu.

Ankara’da Müslüm Gürses rüzgarı bir kez daha esti

Müslüm Gürses’in ölümsüz eserlerini senfonik düzenlemelerle yeniden yorumlayan bu özel projede, arabesk müziğin güçlü sesi Hakan Taşıyan yine sahnedeydi. Şef Musa Göçmen yönetimindeki orkestra, etkileyici düzenlemeleriyle unutulmaz bir geceye imza attı.

Ankara’da Müslüm Gürses rüzgarı bir kez daha esti

Başından sonuna kadar yoğun ilgiyle karşılanan konserde “Yıllar Utansın”, “Seni Yazdım Kalbime”, “İtirazım Var” ve “Tanrı İstemezse” gibi efsanevi şarkılar salonu dolduran dinleyicilere hem hüzünlü hem de coşkulu anlar yaşattı. 

Ankara’da Müslüm Gürses rüzgarı bir kez daha esti

Konser sonrası konuşan Şef Musa Göçmen, “Bu şarkılara yepyeni bir form kazandırdık ve en büyük başarımız, dinleyicilerimizin evlerine yüzleri gülerek dönmesi” diyerek gecenin yarattığı güçlü etkiye dikkat çekti. Sanatseverlerden tam not alan etkinliğin sonunda Hakan Taşıyan da dinleyicilere içtenlikle teşekkür etti.  

Büyük ilgi gören bu özel konser serisi, çok yakında Türkiye’nin dört bir yanında müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.

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