Ankara’da lüks davet

Parfüm, makyaj ve cilt bakımında dünya çapında tanınan 12 lüks markanın ürünlerini bir araya getiren Cosmetic Club’ta konuklar ikonik ürünleri yakından inceleme ve deneme fırsatı buldu. Arcon Kozmetik Kurucu Ortağı ve Ceo’su Deniz Aksoy, markalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Ankaralı konuklarla tek tek ilgilenilerek kişiye özel cilt bakım ve makyaj deneyimi sunan davette ziyaretçiler lüks markaların ikonik ürünleri yakından keşfettiler. Davette yer alan uzman güzellik danışmanları, konuklara cilt tiplerine uygun ürün önerilerinde bulunarak özel makyaj uygulamaları ve cilt bakım seansları gerçekleştirdi. Davetliler Cosmetic Club’da lüks makyaj, bakım ve parfüm dünyasına renkli bir yolculuk yaptılar.

Etkinliğe katılan isimler arasında; Pervin Ersoy, Mehtap Özdoğan, Neşe Aykut, Alya Özge Çakmak Kayabaşı, Arbil Akın, Arzu Beyazıt, Ayça Ünal, Aysel Akçay, Ayşegül Erge, Burcu Avan, Didem Eren, Songül Kurt, Burçak Baydar, Burçin Arslan, Burçin Rodop, Büşra Halil, Ceren Can, Ceren ve Akgül Ulusoy, Çağdaş Karaoğlan, Çiğdem Kartal, Deniz Çağla Kılıç, Didar Avcı, Didem Eren, Ecem Demircan, Elif Bezci, Yaren Damgacı, Elif Özdoğan, Elvin Otman, Ferman Otma, Semra Ertek, Emel Tanrıkulu, Şehnaz Baştaş, Hilal Doğan, Emine Ebru Bozçelik, Esra Alkan, Emel Uslu Atik, Gizem Yücelik, Mehtap Pazarlıoğlu, Özge Kahya Parıldari, Melek Şahin, Mine Alp, Naz Öztürk, Sabahat Altınışık, Neslihan Mumcu, Nilay Oto, Nuray Yılmaz, Selin Develioğlu, Suzan Karabıyık, Şule Dayangaç, Naz Demirkılıç, Tuğba Sarıdağ, Nalan Aras, Tülay Erciyas Kaya, Zeynep Özkut gibi isimler vardı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.