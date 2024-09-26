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Ankara’da Ebru Yaşar izdihamı 

Ebru Yaşar, Kültür Yolu Festivali'nde 70 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Ankara’da Ebru Yaşar izdihamı 

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Kültür Yolu Festivali kapsamında Başkent Millet Bahçesi’nde sevenleriyle buluştu.
 
Ankara’da Ebru Yaşar izdihamı 
 
Ebru Yaşar 70.000 müzikseverin katıldığı dev konserde sahnede Gaia N Uranos imzalı özel bir kostümle yer alırken zarafeti ve sahne performansıyla tam not aldı. Başkent’in dört bir yanından gelen müzikseverler, Ebru Yaşar’ı konserde büyük bir coşkuyla karşıladı.  Ebru Yaşar, sahnede yaptığı konuşmada; “Canım Ankara, memleketim, çocukluğum, gençliğim… Sizlerle olmaktan o kadar mutluyum ki… Şeref verdiniz. Teşekkür ederim” dedi.
 
Ankara’da Ebru Yaşar izdihamı 
 
Başarılı sanatçı festival kapsamında Ankara’nın en çok ses getiren etkinliğine imza atarken konser boyunca sanatçıya eşlik eden binlerce hayranı sosyal medya paylaşımlarıyla geceyi ölümsüzleştirdi.

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