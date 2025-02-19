Anjelika Akbar sessizliğini bozdu

Türkiye’ye müzik kariyeri nedeniyle geldiğini ve uzun yıllardır burada yaşadığını dile getiren sanatçı, “Türkiye benim için müziğimle kök saldığım bir yer.” dedi.

Müziğin ve üretmenin kendisi için her zaman bir güç kaynağı olduğunu vurgulayan Akbar, “Hayatımda en büyük önceliğim çocuklarım ve sanatım. Üretmek, müzikle var olmak ve dinleyicilerime yeni eserler sunmak benim için en büyük motivasyon kaynağı.” diyerek sanata ve üretmeye odaklandığını ifade etti.

Hem Türkiye’de hem de yurt dışında eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, sevenleriyle müzik aracılığıyla buluşmaya devam edecek. Anjelika Akbar’ın heyecanla beklenen yeni projeleri, önümüzdeki dönemde müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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