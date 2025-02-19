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Anjelika Akbar sessizliğini bozdu

Ünlü besteci ve piyanist Anjelika Akbar, uzun bir süredir sosyal medyada kendisine sıkça yöneltilen evlilik hayatıyla ilgili sorulara açıklık getirdi. Daha önce bu konuda konuşmamayı tercih eden sanatçı, ikinci eşinden 3,5 yıl önce boşandığını ve iki çocuğuyla birlikte İstanbul’da yaşadığını belirtti.

Anjelika Akbar sessizliğini bozdu

Türkiye’ye müzik kariyeri nedeniyle geldiğini ve uzun yıllardır burada yaşadığını dile getiren sanatçı, “Türkiye benim için müziğimle kök saldığım bir yer.” dedi.

Müziğin ve üretmenin kendisi için her zaman bir güç kaynağı olduğunu vurgulayan Akbar, “Hayatımda en büyük önceliğim çocuklarım ve sanatım. Üretmek, müzikle var olmak ve dinleyicilerime yeni eserler sunmak benim için en büyük motivasyon kaynağı.” diyerek sanata ve üretmeye odaklandığını ifade etti.

Hem Türkiye’de hem de yurt dışında eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, sevenleriyle müzik aracılığıyla buluşmaya devam edecek. Anjelika Akbar’ın heyecanla beklenen yeni projeleri, önümüzdeki dönemde müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 

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