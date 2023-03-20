Anıl Tetik Evleniyor

Geçen hafta oyunculuğu bıraktığını açıklayan Anıl Tetik , evlilik yolunda ilk adımı attı.

Baba mesleği turizmle ilgileneceğini söyleyen Tetik, nişanlandı.

Tetik'in nişan kareleri sosyal medya hesaplarında fanları tarafından yayınlandı.

Tetik, geçtiğimiz hafta, "Hiç bir şey yapmıyorum. Bundan sonra da bir şey yaparken göremeyeceksiniz. Çünkü oyunculuğu bıraktım. Kendi şirket işlerime yöneldim" demişti.

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