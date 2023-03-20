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Anıl Tetik Evleniyor

Üç Kız Kardeş, Tek Yürek ve Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde boy gösteren Anıl Tetik, geçtiğimiz hafta oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı. Tetik, evliliğe ilk adımı attı. İşte detaylar...

Anıl Tetik Evleniyor

Geçen hafta oyunculuğu bıraktığını açıklayan Anıl Tetik, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Anıl Tetik Evleniyor

Baba mesleği turizmle ilgileneceğini söyleyen Tetik, nişanlandı.

Anıl Tetik Evleniyor

Tetik'in nişan kareleri sosyal medya hesaplarında fanları tarafından yayınlandı.

Anıl Tetik Evleniyor

Tetik, geçtiğimiz hafta, "Hiç bir şey yapmıyorum. Bundan sonra da bir şey yaparken göremeyeceksiniz. Çünkü oyunculuğu bıraktım. Kendi şirket işlerime yöneldim" demişti.

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Editör
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