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Anıl Altan müjdeyi verdi

Ünlü şarkıcı Anıl Altan müjdeyi verdi. İşte detaylar...

Anıl Altan müjdeyi verdi

Pelin Akil ile mutlu bir evlilik sürdüren Anıl Altan geride bıraktığımız gün ikiz kızları Alin ve Lina ile birlikte Metropol İstanbul’da objektiflere yansıdı. Hupalupa Aile Eğlence Merkezi’nde kızlarıyla doyasıya eğlenen oyuncu, ardından sinema keyfi yaptı. Tatil sezonunu bitirdiğini belirten Anıl Altan, bir araç markasının yüzü olduğunu ve bu nedenle çekimler için yakında yurtdışına çıkacağını ifade etti. Altan, eşi Pelin Akil ile haftalık planlı bir şekilde hareket ettiklerini, Pelin'in şu anda çekimde olduğunu ve kendisinin de yarınki uçuşu öncesinde çocuklarla enerji atmaya geldiklerini dile getirdi.

Anıl Altan müjdeyi verdi
Gazetecilerin "Eşinizle birlikte aynı projede olacak mısınız?" sorusuna olumlu yanıt veren Altan, ”Yeni sezonda birlikte görüştüğümüz projeler var. Birlikte yer alacağımız hatta ailecek de yer alacağımız projelerimizde olacak.” dedi.

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