 Anıl Altan'dan müjde

Pelin Akil ile mutlu bir evlilik sürdüren Anıl Altan, geride bıraktığımız gün Metropol İstanbul’da objektiflere yansıdı.

Tek başına geldiği alışveriş merkezinde bir markanın ‘Anneler Günü’ne özel çekime katılan Altan, sempatik ve samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Anıl Altan, "Yakında yeni filmimiz vizyona girecek. Bir de reklam çekimlerimiz devam ediyor, gördüğünüz gibi" diyerek tüm annelerin anneler gününü kutladığını sözlerine ekledi.

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