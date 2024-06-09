Andrea Bocelli’den unutulmaz bir konser

BWO Entertainment, CEO Event ve Dolmabahçe AŞ organizasyonuyla, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle Togg etkinlik paydaşlığı ve TURKCELL sponsorluğunda 8 Haziran Cumartesi günü BJK Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenen konserde Bocelli’ye soprano Serena Gamberoni, kemanist Anastasiya Petrysak ve bariton Faik Mansuroğlu eşlik etti. Marcello Rota'nın şefliğini üstlendiği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve İstanbul Opera Korosu da konserde yer aldı.

Hayranlarının uzun yıllardır Türkiye’ye gelmesini dört gözle beklediği Andrea Bocelli, en ünlü İtalyan ve uluslararası operalardan klasik aryaların yanı sıra satış rekorları kıran albümlerinden sürprizleriyle de uzun yıllar unutulmayacak bir konser gecesi yaşattı.

Siyaset, iş, cemiyet ve kültür sanat dünyasından da çok önemli isimlerin izleyiciler arasında yer aldığı konserde, Bocelli bir imza gibi tanınabilen sesinin yumuşak ama güçlü tınısıyla İstanbullulara eşsiz bir müzik ziyafeti sundu.

Şırnak’tan Zonguldak’a, Uşak’tan Mersin’e, Hatay’dan, Gaziantep’e, Edirne’den Artvin’e kadar tüm ülkeden hayranları konsere büyük ilgi gösterirken, yurtdışından da klasik müzik severler konser için İstanbul’a geldi. Başta İran, Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan gibi komşu ülkeler olmak üzere 20 ülkeden müziksever, konsere büyük ilgi gösterdi.

Türkiye'de bir tenorun performans sergilediği ilk stadyum konseri ile büyüleyici anlar yaşanırken, Bocelli 5 kere bis yaparak seyircileri selamladı. Konserin sonunda ekrana Türkiye görüntüleri ve Türk bayrağı yansıyınca stadı dolduran binlerce kişi de duygu seli yaşandı.

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