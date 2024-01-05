Anadolu Yakası'nda yılbaşı Lineup'ta kutlandı

Anadolu Yakası sakinleri yılbaşında Murat Dalkılıç ve Berk Akardaş’ın ortağı Lineup Suadiye’de eğlendi.

Yılbaşında İstanbul’un en popüler mekanlarından biri de Lineup Suadiye oldu. Son dönemlerin yükselişte ismi Yağmur Hızal’ın sahne aldığı mekanda yeni yıla girişi coşkuyla kutlandı. Yaklaşık 300 kişinin bir arada olduğu mekanda sabahın ilk saatlerine kadar yeni yıla giriş kutlandı.

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