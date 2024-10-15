  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Amine Gülşe eşi Mesut Özil'in doğum gününde aşka geldi!

Amine Gülşe eşi Mesut Özil'in doğum gününde aşka geldi! İşte detaylar...

Amine Gülşe eşi Mesut Özil'in doğum gününde aşka geldi!

Amine Gülşe, eşi Mesut Özil'in doğum gününü kutladı.

Amine Gülşe eşi Mesut Özil'in doğum gününde aşka geldi!
Oyuncu iki çocuğunun babasına romantik sözler yazdı.

Amine Gülşe eşi Mesut Özil'in doğum gününde aşka geldi!
36'ncı yaşına giren Özil için Gülşe, "Seneler uçup gidiyor sanki senle diğer yarım, kızlarımız ve ben çok şanslıyız çünkü sen harika bir eş ve babasın. Seni çok ama çok seviyoruz, nice güzel senelere ömrüm iyi ki varsın İyi ki doğdun" diye yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Meltem Miraloğlu Amerika'da rehin tutulduğunu açıkladı
  Magazin

Meltem Miraloğlu Amerika'da rehin tutulduğunu açıkladı

Zuhal Olcay şarkıları sonbahar romantizmine eşlik etti
  Magazin

Zuhal Olcay şarkıları sonbahar romantizmine eşlik etti

Ebru Şahin ile Murat Yıldırım 'Gizli Bahçe'yi anlattı!
  Magazin

Ebru Şahin ile Murat Yıldırım 'Gizli Bahçe'yi anlattı!

Gökçe Bahadır eşi Emir Ersoy'un doğum gününü romantik sözlerle kutladı
  Magazin

Gökçe Bahadır eşi Emir Ersoy'un doğum gününü romantik sözlerle kutladı

Zeynep Bastık ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi
  Magazin

Zeynep Bastık ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Columbia Şişme Mont ve Outdoor Ayakkabı İncelemesi
  Hayatın İçinden

Columbia Şişme Mont ve Outdoor Ayakkabı İncelemesi