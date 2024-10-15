Amine Gülşe eşi Mesut Özil'in doğum gününde aşka geldi!

Amine Gülşe, eşi Mesut Özil'in doğum gününü kutladı.



Oyuncu iki çocuğunun babasına romantik sözler yazdı.



36'ncı yaşına giren Özil için Gülşe, "Seneler uçup gidiyor sanki senle diğer yarım, kızlarımız ve ben çok şanslıyız çünkü sen harika bir eş ve babasın. Seni çok ama çok seviyoruz, nice güzel senelere ömrüm iyi ki varsın İyi ki doğdun" diye yazdı.

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