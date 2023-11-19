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Amerika'da yaşayan Ayça Varlıer bir ilki başardı

Amerika'da yaşayan Ayça Varlıer bir ilki başardı. İşte detaylar...

Amerika'da yaşayan Ayça Varlıer bir ilki başardı

Ayça Varlıer, New York’ta Broadway müzikali "Swan Lake Rock Opera"da başrol oynayarak tarihe geçiyor.

Amerika'da yaşayan Ayça Varlıer bir ilki başardı
Varlıer, Kraliçe Şardanel karakteriyle sahne alarak, Off-Broadway'de başrol oynayan ilk Türk kadın sanatçı ünvanını kazandı.

  Amerika'da yaşayan Ayça Varlıer bir ilki başardı

New York'ta büyük ilgi ve beğeni toplayan Varlıer, yıl sonuna kadar müzikalde yer almaya devam edecek.

  Amerika'da yaşayan Ayça Varlıer bir ilki başardı

"Son derece heyecanlı ve gururluyum. İki yılımı aldı bu sahneye çıkmak. Alınteri ve çok çalışmak var" diyen oyuncu, kültürel sınırları aşan bir başarı hikayesi yazarak, Türk sanatçıların dünya sahnesindeki varlığını güçlendirdi. Varlıer, aynı zamanda iki sinema filminde de rol alarak sanatını farklı alanlarda da sürdürüyor.

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