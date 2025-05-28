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Ameliyat olan Devrim Özkan sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!

Ameliyat olan Devrim Özkan sağlık durumu hakkında açıklama yaptı! İşte detaylar...

Ameliyat olan Devrim Özkan sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!

Çift Kişilik Oda dizisiyle ekranda olan Devrim Özkan, ameliyat oldu.

Ameliyat olan Devrim Özkan sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!
Böbrek ameliyat olan oyuncu, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Ameliyat olan Devrim Özkan sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!
Özkan, "Hayatımda yaşadığım en zor sağlık problemi olabilir ama toparlıyorum" dedi.

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