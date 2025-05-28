Ameliyat olan Devrim Özkan sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!

Çift Kişilik Oda dizisiyle ekranda olan Devrim Özkan, ameliyat oldu.



Böbrek ameliyat olan oyuncu, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.



Özkan, "Hayatımda yaşadığım en zor sağlık problemi olabilir ama toparlıyorum" dedi.

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