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Ameliyat olan Burcu Kara sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Ameliyat olan Burcu Kara sağlık durumu hakkında bilgi verdi! İşte detaylar...

Ameliyat olan Burcu Kara sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Burcu Kara, ameliyat oldu.

Ameliyat olan Burcu Kara sağlık durumu hakkında bilgi verdi!
Oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

  Ameliyat olan Burcu Kara sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Hastane odasından paylaşım yapan Kara, "Tabii hastane önlüğüyle fotoğraf koyarsan, sonrasını göze almalısın. E hayat hep iyi, güzel ve sağlıklı anlardan ibaret değil tabii. Her şey insanlar için değil mi? Ben de olduğu gibi biriyim zaten alışıksınız filtresiz hallerime. Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün. Son bir yılda çok büyümeye ve bizi düşündürmeye başlamıştı. Alınmasına karar verildi ama riskleri vardı. Baya araştırdık, konuştuk, görüştük hocalarla. Sonra üşenmedik Ankara'ya geldik ve Hakan hocayı bulduk. Tavır hayatta her şeydir benim için.

Ameliyat olan Burcu Kara sağlık durumu hakkında bilgi verdi!
Bir lafı yüzünden, doğumuma iki gün kala doktorunu değiştirmiş insanım ben. Şu anda da iyi ki böyle bir karar vermişim. Konuştuğumuz tüm riskleri atlattık beraber. Kendisine, ekibine ve tüm hastane çalışnalarına büyük saygı ve teşekkürlerimle. Arayan, soran, yazan tüm sevdiklerime de teşekkür edip cevap vermiş olayım. Hepimize sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.

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