

Kanun Hükmü belgeselinin film seçkisinden çıkarılmasıyla kriz yaşanan 60. Altın Portakal Film Festivali iptal edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Kendi kararıyla büyük bir karmaşaya neden olan festival yönetmeninin, sanat yönetmeninin ve oluşturdukları tüm sanat ekibinin görevlerine şu an itibari ile son verilmiştir" açıklamasında bulundu.

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