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Altın Portakal’da gösterim takvimi açıklandı

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin dopdolu programı bugünden itibaren festivalin WEB sitesinde! Festival biletleri ise çok yakında Biletix ve festival gişelerinden temin edilebilecek.

Altın Portakal’da gösterim takvimi açıklandı

Sinemaseverlerin heyecanla beklediği tarih geldi; 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin tüm programına ait gösterim takvimi, festivalin sitesinde hazır bulunurken biletler de çok yakında Biletix ve festival gişelerinde satışa sunulacak.

Bu yıl 11 farklı bölümde 80’i üzerinde filmi sinemaseverlerle buluşturacak olan 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali programına www.antalyaff.com adresinden ulaşılabilir. Festival kapsamında Ulusal Özel Gösterim, Ulusal Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Metraj Özel Gösterim, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Belgesel Özel Gösterim başlıkları altında sunulacak filmler ücretsiz olarak izlenebilecek. Diğer bölümlerdeki gösterimlerin ücreti ise herkesin sinemayla buluşabilmesi amacıyla öğrenci 5 ve tam 10 TL olarak belirlendi.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali gösterimleri; Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos ve Perge salonları, Paribu Cineverse Migros AVM Konyaaltı 7 ve 8’inci salonlar, Cinetime (2.Salon) Özdilek Park Antalya Kepez ve AKM Amfitiyatro’da gerçekleştirilecek. Biletler kısa süre içinde biletix.com adresinden alınabilir.

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