Altın Plaklar tablo oldu

Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Nilüfer ve Tanju Okan gibi çok sayıda ünlü sanatçının ilk plaklarını ve prodüktörlüğünü yapan Nino Varon, besteci ve söz yazarı kimliğinin yanında ressam olarak çok özel eserlerini sergiliyor. İlk resim çalışmalarını boş şişeler üzerine yaptığı portrelerle başlayan müzik dünyasının Nino’su, şimdilerde denizin güzelliklerini, yelkenlileri ve sanatçıları resmediyor.

Şu sıralar sanat dünyasında yıldızı hızla parlayan genç yetenek ressamlardan Fırat Altındal’ın Nino Varon’a saygı çerçevesinde yaptığı ve sanatçının altın plak kazandırdığı Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Nilüfer, Kayahan, Nükhet Duru, Füsun Önal, Erkin Koray, Tanju Okan, Emel Sayın, Candan Erçetin, Bulutsuzluk Özlemi ve Duman’ın 80 cm çapındaki altın plak şeklindeki tablolar da sergide yer alacak.

“Öyle Sarhoş Olsam ki”, “Göreceksin Kendini”, “Hasret” ve “Papatya Falları” gibi çok sayıda besteye de imza atan Nino Varon’un resim sergisine tüm basın mensubu dostlarımız davetlidir.

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