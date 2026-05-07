Altı yıl sonra sahnelere dönecek Şebnem Ferah'tan hayranlarına bir müjde daha!  

Şebnem Ferah’ın 3 Haziran 2026 KüçükÇiftlik Park konseri biletlerinin dakikalar içinde tükenmesi ve yüz binlerce kişinin satış platformlarında sıraya girmesi, bu buluşmanın ne kadar özlendiğini bir kez daha gösterdi.



Bu yoğun ilginin ardından, yeni konser tarihi açıklandı. Şebnem Ferah, bir kez daha İstanbul’da dinleyicisi ile buluşuyor. 27 Haziran - KüçükÇiftlik Park Konserin biletleri 8 Mayıs Cuma günü saat 15:00'da satışa açılıyor.



Yakında diğer konser tarih ve mekan bilgileri açıklanacaktır.

