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Alternatif sahnenin genç yıldızı Layla Puliçe izleyenleri büyüledi

Alternatif sahnenin genç yıldızlarından Layla Puliçe, yakın zamanda yayımladığı akustik şarkısı ‘Bu Aşkta Kayboldum’ sonrası Kadıköy Dorcok XL sahnesinde sevenleriyle buluştu.

Alternatif sahnenin genç yıldızı Layla Puliçe izleyenleri büyüledi

Bugüne kadar yayımladığı çalışmalarında güçlü ve buğulu sesinin yanı sıra, yazdığı derin duygulu sözleriyle de dikkat çeken sanatçı grubuyla birlikte 2 saat süren etkileyici performans sergiledi.

Alternatif sahnenin genç yıldızı Layla Puliçe izleyenleri büyüledi

Yeni çalışması ‘Bu Aşkta Kayboldum’ ile yeniden dinleyenlerin yüreklerine dokunan Layla Puliçe, kendi şarkılarının yanı sıra sevdiği coverları da yorumladı.

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