Bugüne kadar yayımladığı çalışmalarında güçlü ve buğulu sesinin yanı sıra, yazdığı derin duygulu sözleriyle de dikkat çeken sanatçı grubuyla birlikte 2 saat süren etkileyici performans sergiledi.

Yeni çalışması ‘Bu Aşkta Kayboldum’ ile yeniden dinleyenlerin yüreklerine dokunan Layla Puliçe, kendi şarkılarının yanı sıra sevdiği coverları da yorumladı.

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