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Altay'dan yeni şarkı

Ünlü şarkıcı Altay'dan yeni şarkı... İşte detaylar...

Altay'dan yeni şarkı

Altay, Kıbrıs Elexus Hotel'de sahne aldı.

 Altay'dan yeni şarkı

Bayramda Antalya, Sapanca ve Kıbrıs'ta sahne alan şarkıcı, "Çocukluğumda bayramlar önce alışverişle başlıyordu. Bayramlıklar vardı. Sabah olsun bayramlıklarımızı giyelim, harçlık alalım heyecanı vardı. Şu anda da yaşanıyordur. Geleneklere bağlı bir ülkeyiz. Sadece şehir hayatında çalışanlar, dokuz gün olduğu için tatile gidiyordur. Ama aile büyükleriyle bayramlaşılmasının çocuklara öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

 Altay'dan yeni şarkı

Altay, "Siz özel günlerde sahne alıyorsunuz. Ailenizle nasıl vakit geçiriyorsunuz?" sorusuna, "Sanatçılar, hastanede çalışanları, emniyet güçleri bizim bayram ve özel günümüz yok. Altay olarak ben bütün tüm vaktimi ailemle geçiriyorum. Döndüğümde ailemle bayramlaşacağım" yanıtını verdi.

 Altay'dan yeni şarkı

Projelerinden bahseden şarkıcı, "Mayıs ayında yeni eser çıkacak. Aslında benim eski bir şarkım. Ebru Gündeş'in okuduğu bir eser. Kendi şarkımı coverladım" diye konuştu. Meslektaşların sahnede dans etmesine Altay, "Dans etmek bir eğlence türü... İnsanlar kendini iyi hissedeceği şekilde dans etmeli... Daha önce dans yarışmasına katılmıştım. Biraz eğitimli sayılırım. İsteyen istediği gibi enerjisini boşaltmak istiyorsa öyle dans etsin" ifadelerini kullandı.

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