Altan Gördüm'den Babalar Günü'ne özel açıklamalar

Baba olduğunda ilk hissettiği şeyin mutluluk olduğunu ifade eden Altan Gördüm sözlerine şöyle devam etti: “Baba olmadan önce de bebek beklediğimizi öğrendiğimde zaten o güne kadar yaşamadığım büyük bir mutluluk içime doldu. Tabii bu mutluluk daha önce bilmediğim bir şey... Bir yandan da herhalde çok büyük bir sorumluluk demekti.”

Genelde birçok erkeğin baba olmaktan çekindiği ve kendisinin bu noktada çekingesinin olup olmadığını da cevaplayan usta oyuncu “Bu biraz, erkeğin sorumluluk almak istemekten kaçınması ile ilgili zannediyorum. Yani suçlamayayım hemcinslerimi ama her şeyin bir bedeli var. Dediğim gibi, daha önce yaşamadığınız bir sevgiyi yaşayacaksanız; bunun da bir bedeli, bir sorumluluğu vardır. O yüzden benim öyle bir korkum yoktu, hatta dediğim gibi daha önce hiç yaşamadığım bir sevgiyi yaşadım, yaşıyorum hâlâ” dedi.

“Babalar Günü her ne kadar günümüzün dünyasında böyle ekonomiyi canlandırmak için yapılan günlerden biri gibi düşünülse de; senede bir de olsa babaları hatırlamak, sevgiyi hatırlamak, Anneler Günü’nde anneleri hatırlamak önemli bir şey.” İfadesini kullanan Altan Gördüm “Babalar Günü kutlu olsun. Herkes babalığının hakkını versin lütfen. Babayı bir cümle ile tanımlamak dedik ya; baba bir dağdır klasik söyleşiyle ve o dağın gölgesi kimi zaman güneşten kimi zaman soğuktan korusun çocuklarımızı; herkese kutlu olsun” diyerek sözlerini noktaladı.

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