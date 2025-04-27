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Altan Gencebay ve Berna Gencebay'dan mutlu aile tablosu

Altan Gencebay ve Berna Gencebay'dan mutlu aile tablosu. İşte detaylar...

Altan Gencebay ve Berna Gencebay'dan mutlu aile tablosu

 

Geçtiğimiz yıl mutlu bir evliliğe imza atan Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay ve ressam eşi Berna Gencebay, Pera’da yapılan sergide objektiflere yansıdılar. Bir çok ünlü eserin yer aldığı sergide ressam Berna Gencebay’ın tablolarıda bu eserler arasında yerini alarak katılımcılar tarafından büyük bir ilgi gördü.

 Altan Gencebay ve Berna Gencebay'dan mutlu aile tablosu

Geçtiğimiz aylarda çift için çıkan haberlerin soruları üzerine ise; “Evliliğimiz çok güzel gidiyor. Eşim en büyük ilham kaynağım ve sanatın içinde büyümüş biri, sesi çok güzel ve tüm Türkiye bu sesi dinlesin isterdim. Eşim Altan’dan bir single bekliyorum umarım ricamı kırmaz” diyen Berna Gencebay yeni bir sürprizin de fitilini ateşlemiş oldu.

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