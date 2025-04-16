 Alperen Duymaz imajını yeniledi

Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinde yer alan Alperen Duymaz, tarzını yenilemek Adem Terzi'ye kendini emanet etti.

Bakımına büyük özen gösteren ve ünlülerin kuaförü olarak bilinen Adem Terzi'den çıkmayan Duymaz, "Gösterilen ilgiye teşekkür ediyorum. Bu yüzden imajıma özen gösteriyorum. Kuaförüm Adem Terzi'ye de teşekkür ediyorum" dedi.

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