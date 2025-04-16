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Alperen Duymaz imajını yeniledi

Ünlü oyuncu Alperen Duymaz imajını yeniledi. İşte detaylar...

Alperen Duymaz imajını yeniledi

Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinde yer alan Alperen Duymaz, tarzını yenilemek Adem Terzi'ye kendini emanet etti.

 

 Alperen Duymaz imajını yeniledi

Bakımına büyük özen gösteren ve ünlülerin kuaförü olarak bilinen Adem Terzi'den çıkmayan Duymaz, "Gösterilen ilgiye teşekkür ediyorum. Bu yüzden imajıma özen gösteriyorum. Kuaförüm Adem Terzi'ye de teşekkür ediyorum" dedi.

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