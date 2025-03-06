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Alper Erözer yeni tarzıyla dikkat çekiyor

Müziğe pop soundları ile başlayan Alper Erözer, kariyerinde yeni bir döneme girerek sound’unu baştan sona yeniledi. Alternatif indie tınılardan ilham alarak rock temelli sesleri kendi tarzında yorumlayan sanatçı, modern dokunuşlarla klasik tınıları birleştirerek hem samimi hem de güçlü bir anlatım sunuyor.

Alper Erözer yeni tarzıyla dikkat çekiyor

 

Bu yeni dönemin ilk ürünlerinden biri olan “Bazen”, müzikseverlerle buluştu! Alper Erözer ve Engin Berk Söğüt imzası taşıyan şarkının sözleri ve bestesi, dinleyicileri derin duygulara sürüklerken, prodüksiyon tarafında ise Kult ve Bonnieroger bulunuyor. Futurhythm prodüksiyonuyla hayat bulan çalışmanın kreatif direktörlüğünü Fatih Tandoğan üstleniyor. 

Alper Erözer yeni tarzıyla dikkat çekiyor

Alper Erözer’in bu dönüşümünü taçlandıran bir diğer şarkı ise “İyileşemem Ki”! Melodik yapısı ve etkileyici sözleriyle dikkat çeken parça, sanatçının müzikal olgunluğunu gözler önüne seriyor. Yeni tarzının en güçlü yansımalarından biri olan “İyileşemem Ki”, Alper Erözer’in duygusal derinliğini ve sahiciliğini ön plana çıkarıyor. 

“Bazen” ve “İyileşemem Ki” tüm dijital platformlarda yayında.

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