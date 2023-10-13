Alper Erözer, M212 ve Nickobella'dan yepyeni bir düet şarkı: Okey Okey

"Okey Okey" şarkısının söz ve müziği Alper Erözer ve Mert Metin Yıldırım'a ait. Şarkının video klibi ise başarılı yönetmen Fatih Tandoğan tarafından çekildi. Müziğin aranjmanı Ferhat Demir tarafından yapıldı, ve müzik süpervizörlüğünü Aytaç Özalp üstlendi.
Bu eşsiz işbirliği, hip-hop müziğin sınırlarını zorlayarak g house, slap house ve yüksek perdeli şarkıların seslerine derinlemesine bir bakış sunuyor. Şarkı, enerjik ve büyülü bir ses deneyimi sunarken, gece sürmeyi sevenler için özellikle ilgi çekiyor. "Okey Okey," dans pistleri ve müzik listelerinde favori bir yer edinme potansiyeline sahip, dinleyicileri zamanımızın en popüler sesleriyle eğlendirirken benzersiz bir deneyim sunuyor.
Alper Erözer, M212 ve Nickobella, "Okey Okey" ile dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi vaat ediyor. Şarkı, Erözer Prodüksiyon/Futurhythm etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında ve video paylaşım sitelerinde yayınlanmış durumda. Müzikseverler, bu büyüleyici düet şarkısının tadını çıkarmak için şimdi dinlemeye başlayabilirler.
İşte şarkı sözleri
Beyaz Range Rover
İçi gri duman güzel bi final
Ama yakalarsan
Manitalar kitap çevir çevir oku
Napıyım aga hep keyfimdeyim
Basit olan ilgimi yitirir
Pas veren herkese oynasın barçada
Dünya kupası gibi ortam katar
Gecede 3 hattrick yallah Habibi
Görüntü hep gerisi fıs
Arttırdım vitesi hızlandım
Biliyorsun bebek olayım bu
Herkese tutulup hırslandım
Ortam duman yapamıyom fren
Geç sağa otur kalkıyo tren
Sağlam kasa sanki g wagon
Nasipte varsa oluruz şampiyon
Kaçırma yakalarsan
Okey
Belki başka zaman
Okey okey
Masamızda kurtlar
Okey
Yok işim çakalla
Okey okey
Kaçırma yakalarsan
Okey
Belki başka zaman
Okey okey
Masamızda kurtlar
Okey
Yok işim çakalla
Okey okey
Koş yolu koş maksat spor
Uzaya teleferik odam sanki nasa
Ooooov
Elenir davranan yavaş
Ser
kalanıda kaybetme irtifa
Ooooov
Israrım yok sade teklifteyim
Farklı vibe bu bak hiç tek tip değil
Ulaşılmazı oynama bana kolpadan
Avlayabilirim seni keklik gibi
Patlar moet
İstanbul connect
Bas gaza bas
Durmak yok hiç
Promil fazla
Ararsak açma
Her gün her gün
Yoruldum valla
Kaçırma yakalarsan
Okey
Belki başka zaman
Okey okey
Masamızda kurtlar
Okey
Yok işim çakalla
Okey okey
Kaçırma yakalarsan
Okey
Belki başka zaman
Okey okey
Masamızda kurtlar
Okey
Yok işim çakalla
Okey okey
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