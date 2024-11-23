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Alper Erözer 20’li yaşlar ile daha olgun, daha güçlü!

Henüz 20 yaşında olmasına rağmen kariyerinde başarılarla dolu 8 yılı geride bırakan Alper Erözer, müzik yolculuğuna emin adımlarla devam ediyor.

Alper Erözer 20’li yaşlar ile daha olgun, daha güçlü!

Daha önce pop, rap, trap gibi farklı türlerde cesur denemeler yapan Erözer, bu kez punk ve rock’ın derin sularına geçiş yapıyor.

Alper Erözer 20’li yaşlar ile daha olgun, daha güçlü!

“20’li yaşlar yeniden telaşlar, sanıyorum hallederim”

Kirli vokalleri, akılda kalıcı davul ritimleri ve etkileyici gitar sound’u ile Alper Erözer, 20’li Yaşlar ile günümüz gençliğinin ve her daim genç kalanların zamansız marşı olmaya aday…Parça; 20’li yaşlarda yaşanan isyan, öfke, kalp kırıklığı, kafa karışıklığı, gelecek kaygısı gibi duyguları iç içe geçiriyor.

Alper Erözer 20’li yaşlar ile daha olgun, daha güçlü!

Kariyerinde yeni bir sayfa açıyor!

20’li Yaşlar ile kariyerinde yeni bir sayfa açan genç yetenek geleceğin rock yıldızı olma yolunda ilerliyor. Sözü ve müziği Alper Erözer’e ait parçanın aranjörlüğünü Denny Darko, Alaca ve Aytaç Özalp üstlendi. Madworks Stüdyoları'nda kaydedilen şarkınım mix ve mastering’i ise Alaca imzası taşıyor.

Alper Erözer 20’li yaşlar ile daha olgun, daha güçlü!

20’li yaşlar, 22 Kasım Cuma günü Futurhythm etiketiyle dijital platformlarda yerini aldı.

 

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