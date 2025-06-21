 Almila Ada ve İhsan Çilsal evlendi

Üç Kız Kardeş dizisindeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu Almila Ada, iş insanı sevgilisi İhsan Çilsal ile hayatını birleştirdi.

Tarabya’daki bir otelde, aile arasında düzenlenen sade ve şık törenle evlenen çift, mutluluklarıyla göz doldurdu.



Gecede Beyaz Butik tasarımı zarif gelinliğiyle adeta bir masal prensesini andıran Almila Ada, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Törenin ardından basın mensuplarının, "Üç Kız Kardeş dizisinde oynuyorsunuz, size de üç çocuk yakışmaz mı?" sorusuna İhsan Çilsal esprili bir yanıt verdi: "Allah bilir ama diziye değil, Almila’nın ailesinde çok ikiz var, ona yorum yaparım."

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