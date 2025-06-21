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Almila Ada ve İhsan Çilsal evlendi

Ünlü oyuncu Almila Ada ve iş insanı İhsan Çilsal evlendi. İşte detaylar...

Almila Ada ve İhsan Çilsal evlendi

Üç Kız Kardeş dizisindeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu Almila Ada, iş insanı sevgilisi İhsan Çilsal ile hayatını birleştirdi.

 Almila Ada ve İhsan Çilsal evlendi

Tarabya’daki bir otelde, aile arasında düzenlenen sade ve şık törenle evlenen çift, mutluluklarıyla göz doldurdu.

 

Almila Ada ve İhsan Çilsal evlendi
Gecede Beyaz Butik tasarımı zarif gelinliğiyle adeta bir masal prensesini andıran Almila Ada, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

 Almila Ada ve İhsan Çilsal evlendi

Törenin ardından basın mensuplarının, "Üç Kız Kardeş dizisinde oynuyorsunuz, size de üç çocuk yakışmaz mı?" sorusuna İhsan Çilsal esprili bir yanıt verdi: "Allah bilir ama diziye değil, Almila’nın ailesinde çok ikiz var, ona yorum yaparım."

 Almila Ada ve İhsan Çilsal evlendiAlmila Ada ve İhsan Çilsal evlendiAlmila Ada ve İhsan Çilsal evlendiAlmila Ada ve İhsan Çilsal evlendiAlmila Ada ve İhsan Çilsal evlendiAlmila Ada ve İhsan Çilsal evlendiAlmila Ada ve İhsan Çilsal evlendi

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