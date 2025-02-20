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Almila Ada'nın tatlı telaşı!

Ünlü oyuncu Almila Ada'nın tatlı telaşı! İşte detaylar...

Almila Ada'nın tatlı telaşı!

Başarılı oyuncu Almila Ada, Nişantaşı'nda gelinlik provasında objektiflere yakalandı. Beyaz Butik’te gelinlik bakarken görüntülenen ünlü oyuncu, mağaza çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

 

Almila Ada'nın tatlı telaşı!
Uzun süredir birlikte olduğu iş insanı İhsan Çilsal ile evlilik yolunda ilk adım atan Ada, Haziran ayında nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Düğün heyecanı her halinden belli olan oyuncu, “Düşündüğümden daha stresli ama tatlı bir süreç. Türkiye'nin bazı zorlu dönemlerine denk geldiği için aile arasında sade bir nişan yaptık. Ekonomik olarak her şey çok masraflı geliyor ama artık bu yola girdik” diyerek hazırlıkların maliyetine de değindi. Gelinlik seçimi konusunda henüz net bir karar veremediğini belirten Ada, “Birçok modeli denedim ama kesin bir karar veremedim. Sanırım biraz acele etmem gerekecek” dedi.

 Almila Ada'nın tatlı telaşı!

Öte yandan Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak'la birlikte rol aldığı "Kalender Pide" filminin yakında seyirciyle buluşacağını duyuran oyuncu, "Her yaştan insanın keyifle izleyeceği tatlı bir film geliyor" dedi.

 Almila Ada'nın tatlı telaşı!


ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM
Evlilik sonrası kariyerine ara vermeyi düşünmediğini de vurgulayan Almila Ada, “İkimiz de birbirimizin işine saygı duyuyoruz” diyerek işine olan bağlılığını dile getirdi.

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