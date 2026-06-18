Almila Ada anne oluyor

Altı yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz yıl evlilikle taçlandıran oyuncu Almila Ada ile İhsan Çilsal çiftinden müjdeli haber geldi.

Eşi ve evcil hayvanlarıyla birlikte verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Ada, gönderisine, "Küçük mucizemiz yolda. Seni görmek için sabırsızlanıyorum bebeğim" notunu düştü.

Oyuncunun paylaşımına Özge Ulusoy, Nazlı Senem Ünal, İclal Aydın, Pelin Uluksar, Sibil Çetinkaya ve Rojda Demirer'in de aralarında bulunduğu birçok ünlü isim tebrik mesajları bıraktı.

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