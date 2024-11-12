Almanya ve Hollanda’da bitmeyen Zeynep sevgisi

Almanya’nın her şehrinde büyük ilgi ile karşılaşan Zeynep Bastık, önce Köln’de ardından Hollanda’da Rotterdam’da konser verdi. Her iki ülkede de binlerce izleyiciyle buluşan Zeynep Bastık, sahne performansı, hit şarkıları ve danslarıyla eğlenceyi zirveye çıkardı.

7’de 70’e tüm hayranlarının sevgi seliyle en sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, konserlerine ‘Yakışır Bana’ adlı parçasıyla başladı. ‘Ara’, ‘Eyvah’, ‘Lan’ gibi hit’lerinin yanı sıra ‘Çukur’ gibi çok sevilen ama sık duyulmayan şarkılarından da oluşan farklı bir repertuvarla izleyicilerinin karşısına çıkan Zeynep Bastık hayranlarından büyük alkış aldı.

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