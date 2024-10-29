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Almanlar'dan Batu'ya "Türk lokumu gibi leziz" övgüsü

Türk rock müziğinin başarılı temsilcisi Batu Akdeniz önceki akşam Holly Stone Beyoğlu'nda unutulmaz bir konsere imza attı.

Almanlar'dan Batu'ya "Türk lokumu gibi leziz" övgüsü

 En sevilen şarkılarını salonu hınca hınç dolduran hayranlarıyla hep bir ağızdan söyleyen Akdeniz, 3 saate yakın performansıyla büyük beğeni topladı. Sanatçı konserde dünya müzik tarihinin en önemli davulcularından Simon Kirke ile düeti  "The Reason"i ilk kez canlı olarak çaldı. 2025 yılında çıkacak yeni albümünden çıkacak parçaların da çalındığı tüm konser daha sonra yayınlanmak üzere kaydedildi. The Reason, dünya basınında ilgi görmeye devam ediyor.  

Almanlar'dan Batu'ya "Türk lokumu gibi leziz" övgüsü

51 farklı ülkenin yer aldığı Almanya merkezli bir çevrimiçi radyo istasyonu ve blog discomfortwings’de yer alan ilk Türk müzisyen olan Batu, mutluluğunu sosyal medyadan hesabından paylaştığı şu sözlerle dile getirdi:

Almanlar'dan Batu'ya "Türk lokumu gibi leziz" övgüsü

Merhaba Almanya! Rock ‘n’ roll’umu sizinle tanıştırdığım için çok mutluyum! Simon ile şarkımız The Reason, Almanya merkezli çevrimiçi radyo istasyonu ve blog discomfortwings’de uzun uzun ele alınmış. 51 farklı ülkenin ardından bu sitede yer alan ilk Türk müzisyeni ben olmuşum. Makalede Batu’nuz için ‘’Turkish rock sensation’’ demişler. Türk rock lokumu gibi bi şey. Leziz.

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