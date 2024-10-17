 Allan Saint-Maximin'den çocuklarına yavru rottweiler sürprizi!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Allan Saint-Maximin, ailesinin hayvan sevgisine yenik düştü ve Hause Of İstanbul’da eğitim gören Pitbull'un ardından bir yeni dost daha sahiplendi!

Ünlü futbolcu, çocuklarının isteği üzerine safkan bir Rottweiler yavruyu evlat edindi. Özel olarak Şenol Tunç'un ilgilendiği ve secereli sevimli yavru, Saint-Maximin’in çocuklarını sevince boğdu. Futbol sahasında olduğu kadar evde de kalpleri fethetmeye devam eden yıldız oyuncu, bu hareketiyle çocuklarının yüzünü bir kez daha güldürdü!

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