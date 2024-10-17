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Allan Saint-Maximin'den çocuklarına yavru rottweiler sürprizi!

Fenerbahçeli futbolcu Allan Saint-Maximin'den çocuklarına yavru rottweiler sürprizi! İşte detaylar...

Allan Saint-Maximin'den çocuklarına yavru rottweiler sürprizi!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Allan Saint-Maximin, ailesinin hayvan sevgisine yenik düştü ve Hause Of İstanbul’da eğitim gören Pitbull'un ardından bir yeni dost daha sahiplendi!

 Allan Saint-Maximin'den çocuklarına yavru rottweiler sürprizi!

Ünlü futbolcu, çocuklarının isteği üzerine safkan bir Rottweiler yavruyu evlat edindi. Özel olarak Şenol Tunç'un ilgilendiği ve secereli sevimli yavru, Saint-Maximin’in çocuklarını sevince boğdu. Futbol sahasında olduğu kadar evde de kalpleri fethetmeye devam eden yıldız oyuncu, bu hareketiyle çocuklarının yüzünü bir kez daha güldürdü!

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