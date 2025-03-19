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Aliye Uzunatağan kızı Ayşecan Tatari'nin eşi Edip Tepeli'den ayrılacağı açıklaması hakkında konuştu!

Aliye Uzunatağan kızı Ayşecan Tatari'nin eşi Edip Tepeli'den ayrılacağı açıklaması hakkında konuştu! İşte detaylar...

Aliye Uzunatağan kızı Ayşecan Tatari'nin eşi Edip Tepeli'den ayrılacağı açıklaması hakkında konuştu!

Snob Magazin'in haberine göre; Aliye Uzunatağan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Aliye Uzunatağan kızı Ayşecan Tatari'nin eşi Edip Tepeli'den ayrılacağı açıklaması hakkında konuştu!
'Kızılcık Şerbeti' dizisinde yer alan oyuncu, "Proje bu sezon final yapacak mı?" sorusuna, "Devam kararı verdiler. Dizi çok iyi gidiyor" yanıtını verdi.

 Aliye Uzunatağan kızı Ayşecan Tatari'nin eşi Edip Tepeli'den ayrılacağı açıklaması hakkında konuştu!

Aliye Uzunatağan, "Siz devam edecek misiniz?" sorusuna, "Şimdilik öyle görünüyor. Ana karakterler değişmez" diye cevap verdi.

Aliye Uzunatağan kızı Ayşecan Tatari'nin eşi Edip Tepeli'den ayrılacağı açıklaması hakkında konuştu!
Oyuncu, kızı Ayşecan Tatari'nin sekiz yıllık eşi Edip Tepeli'den boşanacağı açıklamasına, "Evleri ayırdılar ama çok şeker aileler. Birlikte keyifli ve çok dostlar. Birlikte iş üretiyorlar.

 Aliye Uzunatağan kızı Ayşecan Tatari'nin eşi Edip Tepeli'den ayrılacağı açıklaması hakkında konuştu!

Yalnızca evleri ayırdılar. Kızım bende kalmıyor. Edip ise kızıma yakın bir ev tuttu" ifadelerini kullandı.

 Aliye Uzunatağan kızı Ayşecan Tatari'nin eşi Edip Tepeli'den ayrılacağı açıklaması hakkında konuştu!

Aliye Uzunatağan, "Siz bu duruma üzüldünüz mü?" sorusuna, "Yok. Çok üzülmedim. Torunum üzülseydi üzülürdüm o da kabul etti.

Aliye Uzunatağan kızı Ayşecan Tatari'nin eşi Edip Tepeli'den ayrılacağı açıklaması hakkında konuştu!
Çocukların hepsi iyi" cevabını verdi.

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