 Aliye Uzunatağan, ameliyat olan rol arkadaşı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında konuştu

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Sönmez karakterini canlandıran Aliye Uzunatağan, Ayşecan Tatari ve torunu Müjgan ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Üç kuşak bir arada olan aile, alışverişe çıktı.



Uzun süredir ekranda olmayan Tatari, "Dönme gibi planım yok" dedi. Sanatçı, "Kızınız oyuncu, torununuz da oyuncu olur mu?" sorusuna, "Kesinlikle... Babası da (Edip Tepeli) oyuncu" yanıtını verdi.

Dizideki rol arkadaşı Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirip yoğun bakımda olmasına Aliye Uzunatağan, "Çok üzgünüz çok. Henüz yoğun bakımda... Settar'ın gelişini bekleyeceğiz. Senaryoda değişiklik olacak" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.