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Aliye Uzunatağan, ameliyat olan rol arkadaşı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında konuştu

Aliye Uzunatağan, ameliyat olan rol arkadaşı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında konuştu... İşte detaylar...

Aliye Uzunatağan, ameliyat olan rol arkadaşı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında konuştu

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Sönmez karakterini canlandıran Aliye Uzunatağan, Ayşecan Tatari ve torunu Müjgan ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Aliye Uzunatağan, ameliyat olan rol arkadaşı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında konuştu
Üç kuşak bir arada olan aile, alışverişe çıktı.

Aliye Uzunatağan, ameliyat olan rol arkadaşı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında konuştu
Uzun süredir ekranda olmayan Tatari, "Dönme gibi planım yok" dedi. Sanatçı, "Kızınız oyuncu, torununuz da oyuncu olur mu?" sorusuna, "Kesinlikle... Babası da (Edip Tepeli) oyuncu" yanıtını verdi.

 Aliye Uzunatağan, ameliyat olan rol arkadaşı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında konuştu

Dizideki rol arkadaşı Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirip yoğun bakımda olmasına Aliye Uzunatağan, "Çok üzgünüz çok. Henüz yoğun bakımda... Settar'ın gelişini bekleyeceğiz. Senaryoda değişiklik olacak" dedi.

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