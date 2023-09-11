Alışveriş gününde doğum günü sürprizi

Davete katılan Emel Yıldırım, yeni yaşını dostlarıyla kutladı.Jade&Brands kurucu ortakları Yeşim Yılmaz, Aslı Özdemir ve Tuğba Tosyalı’nın organize ettiği doğum günü pastasını üfleyen Emel Yıldırım, yeni yaşı için dilek tuttu.

Davete katılan ünlü manken Özge Ulusoy, tasarımcıların ürünlerini sergiledikleri standları dolaşarak bol bol alışveriş yaparken sanatçı Nihan Akın ve Beste Korkmaz birlikte sahne aldılar. Davete katılan misafirlere unutulmaz bir gün yaşatan Nihan Akın ve Beste Korkmaz kendileriyle fotoğraf çekmek isteyen hayranlarını ise kırmadılar.

Bu sürpriz düet sonrasında da Emel Yıldırım moderatörlüğünde Kadriye Olgar ile “Kadın olmak” üzerine yapılan söyleşi yoğun ilgi ile karşılandı. Aynı zamanda Kadriye Olgar yeni kitabının müjdesini de Vialand Avm’de sevenlerine duyurdu.

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